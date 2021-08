Der SC Moosbrunn kämpft sich zum Punkt beim SC Siebenhirten/Wien

Details Sonntag, 22. August 2021 06:58

2. Klasse Ost-Mitte: Nur knapp 40 Fans sahen die Partie zwischen Siebenhirten und Moosbrunn. Jeweils einen Punkt holten der SC Siebenhirten/Wien und der SC Moosbrunn an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Christoph Dorfer seine Chance und schoss das 1:0 (45.) für Siebenhirten/Wien. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Von 2:0 auf 2:2

Gleich nach dem Seitenwechsel sah alles nach einem klaren Erfolg der Hausherren aus. In der 49. Minute erhöhte Amar Hajdarbegovic auf 2:0 für den SC Siebenhirten/Wien. Doch kurz darauf war Andreas Klozyk zur Stelle und markierte das 1:2 von Moosbrunn (50.). Das 2:2 des Gasts stellte Slobodan Avramovic sicher (65.). Alles sprach für einen Sieg von Siebenhirten/Wien, doch am Ende wurde das Aufbäumen des SC Moosbrunn noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Mit vier Punkten auf der Habenseite steht Siebenhirten/Wien derzeit auf dem dritten Rang.

Der SC Moosbrunn klettert nach diesem Spiel auf den fünften Tabellenplatz.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Siebenhirten/Wien – SC Moosbrunn, 2:2 (1:0)

45 Christoph Dorfer 1:0

49 Amar Hajdarbegovic 2:0

50 Andreas Klozyk 2:1

65 Slobodan Avramovic 2:2

