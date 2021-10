Nach 0:1: ASK Eichkogel überrollt SC Münchendorf

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:26

2. Klasse Ost-Mitte: Der ASK Eichkogel stellte die eigenen Aufstiegsambitionen vor rund 110 Fans eindrucksvoll unter Beweis und zog dem SCM mit einem 5:1-Erfolg das Fell über die Ohren. Eichkogel ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Für den Führungstreffer des SC Münchendorf zeichnete Patrick Goge mit einem Freistoß-Treffer verantwortlich (18.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Timur Music das 1:1 für den ASK Eichkogel (40.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Zweite Halbzeit geht klar an Eichkogel

Kliton Turka brachte dem ASK Eichkogel nach 55 Minuten die 2:1-Führung. In der 68. Minute erhöhte Calvin Schubert auf 3:1 für die Heimmannschaft. Michael Schwaiger brachte Eichkogel in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (83.). Turka stellte schließlich in der 85. Minute den 5:1-Sieg für den ASK Eichkogel sicher. Letztlich feierte der ASK Eichkogel gegen den SCM nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die drei Punkte brachten Eichkogel in der Tabelle voran. Der ASK Eichkogel liegt nun auf Rang zwei. Offensiv sticht der ASK Eichkogel in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 24 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des ASK Eichkogel.

Der SC Münchendorf holte auswärts bisher nur einen Zähler. Wann findet der Gast die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den ASK Eichkogel setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SCM im Klassement weiter abrutschte. Mit erst acht erzielten Toren hat der SC Münchendorf im Angriff Nachholbedarf.

Nächster Prüfstein für Eichkogel ist auf gegnerischer Anlage der SV Zwölfaxing (Samstag, 15:30 Uhr). Tags zuvor misst sich der SC Münchendorf mit dem SC Achau.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Eichkogel – SC Münchendorf, 5:1 (1:1)

18 Patrick Goge 0:1

40 Timur Music 1:1

55 Kliton Turka 2:1

68 Calvin Schubert 3:1

83 Michael Schwaiger 4:1

85 Kliton Turka 5:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!