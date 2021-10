Hassan ist dreimal zur Stelle: ASK Erlaa feiert Sieg beim ASK Ebreichsdorf II

Details Montag, 11. Oktober 2021 03:14

2. Klasse Ost-Mitte: Erlaa kam am Sonntag vor knapp 70 Zuschauern zu einem 5:3-Erfolg gegen die Reserve von Ebreichsdorf. Der ASK Erlaa erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Der Gast geriet in der elften Minute durch Tobias Ruscher ins Hintertreffen. Wer glaubte, Erlaa sei geschockt, irrte. Ali Sheref machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (12.). Alexander Manuel Wirzel nutzte die Chance für den ASK Ebreichsdorf II und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Die Pausenführung des Gastgebers fiel knapp aus.

Hassan trifft - Spiel gedreht

Für das 2:2 des ASK Erlaa zeichnete Ahmed Hassan verantwortlich (54.). Erlaas Mahmut Türkmen traf zum 3:2 (72.). Ebreichsdorf II hatte sich schnell wieder gesammelt und Lorenz Keinrath erzielte den 3:3-Ausgleich (78.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Hassan schnürte einen Doppelpack (79./84.), sodass der ASK Erlaa fortan mit 5:3 führte. Die 3:5-Heimniederlage des ASK Ebreichsdorf II war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Ebreichsdorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den ASK Ebreichsdorf II gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus sechs Heimspielen lässt doch Luft nach oben. In der Defensivabteilung von Ebreichsdorf II knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des ASK Ebreichsdorf II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 21 Gegentreffer fing. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Ebreichsdorf II alles andere als positiv.

Erlaa feiert einen weiteren Erfolg und rangiert auf dem zweiten Platz. Mit dem Sieg knüpfte Erlaa an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der ASK Erlaa sechs Siege und zwei Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte.

Mit insgesamt 20 Zählern befindet sich der ASK Erlaa voll in der Spur. Die Formkurve des ASK Ebreichsdorf II dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Freitag tritt Ebreichsdorf II bei der Zweitvertretung des SC Brunn/Geb. an, während Erlaa einen Tag später den FC Laxenburg empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Ebreichsdorf II – ASK Erlaa, 3:5 (2:1)

11 Tobias Ruscher 1:0

12 Ali Sheref 1:1

32 Alexander Manuel Wirzel 2:1

54 Ahmed Hassan 2:2

72 Mahmut Tuerkmen 2:3

78 Lorenz Keinrath 3:3

79 Ahmed Hassan 3:4

84 Ahmed Hassan 3:5

