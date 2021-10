Erste Niederlage für Moosbrunn: Hinterbrühl/Gießhübl holt Dreier

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 02:53

2. Klasse Ost-Mitte: Der SC Moosbrunn und die SG Hinterbrühl/Gießhübl boten den rund 60 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Hinterbrühl/Gießhübl wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Für das erste Tor sorgte Martin Ernstberger. In der 15. Minute traf der Spieler der Gäste ins Schwarze. Hans Peter Ernstberger beförderte das Leder zum 2:0 der SG Hinterbrühl/Gießhübl über die Linie (24.). Dominic Thenner schraubte das Ergebnis in der 33. Minute mit dem 3:0 für Hinterbrühl/Gießhübl in die Höhe. Die SG Hinterbrühl/Gießhübl dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Aufholjagd blieb unbelohnt

Philipp Preisinger traf vom Elfmeterpunkt aus zum 1:3 zugunsten von Moosbrunn (75.). In der Nachspielzeit (92.) gelang den Gastgebern der Anschlusstreffer. Der SC Moosbrunn steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass Moosbrunn etwas hätte mitnehmen können.

Nach zehn Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SC Moosbrunn 17 Zähler zu Buche.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Hinterbrühl/Gießhübl liegt nun auf Platz drei. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hinterbrühl/Gießhübl. Seit fünf Begegnungen hat die SG Hinterbrühl/Gießhübl das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Sonntag trifft Moosbrunn auf den FSV Velm, Hinterbrühl/Gießhübl spielt am selben Tag gegen den SV Mitterndorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Moosbrunn – SG Hinterbrühl/Gießhübl, 2:3 (0:3)

15 Martin Ernstberger 0:1

24 Hans Peter Ernstberger 0:2

33 Dominic Thenner 0:3

75 Philipp Preisinger 1:3

92 Hakan Oezsoez 2:3

