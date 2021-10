Hin und her und doch kein Sieger zwischen Ebergassing und Erlaa

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:23

2. Klasse Ost-Mitte: Rund 90 Besucher kamen zum Spiel der 11. Runde. 2:2 hieß es nach dem Spiel von Ebergassing gegen Erlaa. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Patrick Makocki sein Team in der 14. Minute. Für das 1:1 des SC Ebergassing zeichnete Aleksandar Radoicic verantwortlich (37.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Führung hielt nur zehn Minuten

Yasin Kirimli schoss für Ebergassing in der 55. Minute (Strafstoß) das zweite Tor. Daniel Gramann ließ sich in der 65. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für den ASK Erlaa. Abdiwahid Abdi (SC Ebergassing) sah in der Nachspielzeit noch die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit. Letzten Endes wurde in der Begegnung des SC Ebergassing mit Erlaa kein Sieger gefunden.

Offensiv sticht Ebergassing in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 28 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Mit diesem Unentschieden verpasste der Gast die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. Nur einmal gab sich Erlaa bisher geschlagen. Der SC Ebergassing weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Das Heimteam ist nun seit acht Spielen, der ASK Erlaa seit sechs Partien unbesiegt.

Ebergassing tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei der Reserve des SC Brunn/Geb. an. Einen Tag später empfängt Erlaa die SG Hinterbrühl/Gießhübl.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Ebergassing – ASK Erlaa, 2:2 (1:1)

14 Patrick Makocki 0:1

37 Aleksandar Radoicic 1:1

55 Yasin Kirimli 2:1

65 Daniel Gramann 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!