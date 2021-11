Ebreichsdorf II schlägt gegen Laxenburg eiskalt zu

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:15

2. Klasse Ost-Mitte: Der FC Laxenburg blieb gegen die Reserve des ASK Ebreichsdorf chancenlos und kassierte vor rund 70 Fans eine herbe 1:5-Klatsche. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASK Ebreichsdorf II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Laszlo Somlyo stellte die Weichen für Ebreichsdorf II auf Sieg, als er in Minute 32 mit dem 1:0 zur Stelle war. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Doppelpack für den ASK Ebreichsdorf II: Nach seinem ersten Tor (46.) markierte Christopher Dvorak wenig später seinen zweiten Treffer (47.). Laxenburgs Daniel Strauss ließ sich in Minute 56 zu einer Tätlichkeit hinreißen und sah die Rote Karte. Dennis Paschinger legte in der 76. Minute zum 4:0 für Ebreichsdorf II nach. Daniel Janele baute den Vorsprung des ASK Ebreichsdorf II in der 87. Minute aus. Sascha Schlager gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für Laxenburg (91.). Am Ende kam Ebreichsdorf II gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

Dvorak-Doppelpack binnen 60 Sekunden

Der Erfolg brachte keine tabellarische Verbesserung mit sich. Der ASK Ebreichsdorf II liegt weiterhin auf Platz zehn. Ebreichsdorf II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den FC Laxenburg ist der ASK Ebreichsdorf II weiter im Aufwind.

Die Abstiegssorgen von Laxenburg sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Insbesondere an vorderster Front kommt Laxenburg nicht zur Entfaltung, sodass nur elf erzielte Treffer auf das Konto des FC Laxenburg gehen. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und vier Unentschieden sind die Aussichten des FC Laxenburg alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war Laxenburg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Samstag reist Ebreichsdorf II zum SC Ebergassing, zeitgleich empfängt der FC Laxenburg den SC Lanzendorf.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Ebreichsdorf II – FC Laxenburg, 5:1 (1:0)

32 Laszlo Somlyo 1:0

46 Christopher Dvorak 2:0

47 Christopher Dvorak 3:0

76 Dennis Paschinger 4:0

87 Daniel Janele 5:0

91 Sascha Schlager 5:1

