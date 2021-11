Terzi-Treffer bedeutet Sieg in letzter Minute: Mödling holt Dreier gegen Siebenhirten

Details Samstag, 06. November 2021 03:20

2. Klasse Ost-Mitte: Mit einem knappen 2:1 endete das Match vor etwa 67 Fans zwischen dem VfB Mödling und dem SC Siebenhirten/Wien an diesem 14. Spieltag. Mödling wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Badri Hassan für die Heimmannschaft zur Führung (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der VfB Mödling, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Siebenhirten/Wien traf in Minute 70 durch Fabien Damböck zum Ausgleich. Die Hoffnung auf einen Erfolg war nahezu geschwunden, aber Taner Terzi rückte mit seinem Elfmeter-Treffer (91.) in der Nachspielzeit den Sieg für Mödling in greifbare Nähe. Am Schluss siegte der VfB Mödling gegen den SC Siebenhirten/Wien.

Elfmeter in der Nachspielzeit

Durch die drei Punkte gegen Siebenhirten/Wien verbesserte sich Mödling auf Platz zehn. Der VfB Mödling befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SC Siebenhirten/Wien holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Trotz der Niederlage belegt der Gast weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Die Misere von Siebenhirten/Wien hält an. Insgesamt kassierte der SC Siebenhirten/Wien nun schon sechs Niederlagen am Stück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am nächsten Samstag reist Mödling zum SC Moosbrunn, zeitgleich empfängt Siebenhirten/Wien den SC Münchendorf.

2. Klasse Ost-Mitte: VfB Mödling – SC Siebenhirten/Wien, 2:1 (1:0)

44 Badri Hassan 1:0

70 Fabien Damboeck 1:1

91 Taner Terzi 2:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!