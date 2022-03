Mitterndorf beendet in Münchendorf die Sieglos-Serie

Details Samstag, 12. März 2022 02:45

2. Klasse Ost-Mitte: Knapp 50 Fans kamen zum Heimspiel des SC Münchendorf gegen den SV Mitterndorf. Mitterndorf drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ dem SCM am Ende mit 5:1 keine Chance. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Mitterndorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte der Gast mit 3:2 gesiegt.

Die Gastgeber waren in diesem Duell der Außenseiter. Andreas Bohmann brachte dem SC Münchendorf nach elf Minuten aber die 1:0-Führung. Dieser Vorsprung hielt bis zum Pausenpfiff. Zur Pause hatten die Gastgeber also eine hauchdünne Führung inne. Fabian Neuhold schockte den SCM und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Mitterndorf (51./65.). Nun schien das Selbstvertrauen der Hausherren doch angeknackst zu sein. In der 67. Minute erhöhte Emrah Bagirtlak auf 3:1 für den SV Mitterndorf. Für ruhige Verhältnisse sorgte Fabian Fischer, als er das 4:1 für Mitterndorf besorgte (74.). Lukas Hainzl überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für den SV Mitterndorf (77.) und stellte so den Endstand her. Letzten Endes holte Mitterndorf gegen den SC Münchendorf drei Zähler.

Fünf Gäste-Treffer nach der Pause

Mit 63 Gegentreffern hat der SCM schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 13 Tore. Das heißt, der SC Münchendorf musste durchschnittlich 3,94 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der SCM befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den SV Mitterndorf weiter im Tabellenkeller. Dem SC Münchendorf muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Ost-Mitte markierte weniger Treffer als der SCM. Der SC Münchendorf musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SCM insgesamt auch nur einen Sieg und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Misere des SC Münchendorf hält an. Insgesamt kassierte der SCM nun schon vier Niederlagen am Stück.

Trotz der drei Zähler machte Mitterndorf im Klassement keinen Boden gut. Der SV Mitterndorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Mitterndorf noch Luft nach oben.

Während der SC Münchendorf am kommenden Sonntag den ASK Erlaa empfängt, bekommt es der SV Mitterndorf am selben Tag mit dem SV Zwölfaxing zu tun.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Münchendorf – SV Mitterndorf, 1:5 (1:0)

77 Lukas Hainzl 1:5

74 Fabian Fischer 1:4

67 Emrah Bagirtlak 1:3

65 Fabian Neuhold 1:2

51 Fabian Neuhold 1:1

11 Andreas Bohmann 1:0