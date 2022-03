Mödling gewinnt hoch bei Brunn/Geb. II

Details Sonntag, 20. März 2022 06:52

2. Klasse Ost-Mitte: Knapp über 60 Fans kamen zum Spiel der 17. Runde nach Brunn/Gebirge. Die Reserve von Brunn/Geb. konnte dem VfB Mödling nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit dem SC Brunn/Geb. II ein 2:1-Sieger feststand.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Brunn/Geb. II geriet in der 52. Minute durch einen Treffer von Berdan Akar ins Hintertreffen. In der 61. Minute erhöhte Taner Terzi auf 2:0 für Mödling. In Minute 70 sah Brunns Philip Oposich die Ampelkarte. Oguzhan Cekic gelang ein Doppelpack (78./86.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Zum Schluss feierte der VfB Mödling einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Brunn/Geb. II.

Mödling rückt näher

Bei Brunn/Geb. II präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (41). Die Abstiegssorgen der Gastgeber sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Der SC Brunn/Geb. II rutschte weiter ab und bleibt auch im vierten Spiel in Folge ohne Dreier.

Trotz der drei Zähler machte Mödling im Klassement keinen Boden gut. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebten die Gäste seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Auch wenn der VfB Mödling mit fünf Niederlagen seltener verlor, steht Brunn/Geb. II mit 23 Punkten auf Platz elf und damit vor Mödling.

Am nächsten Sonntag reist der SC Brunn/Geb. II zum SC Münchendorf, zeitgleich empfängt der VfB Mödling die Zweitvertretung des ASK Ebreichsdorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – VfB Mödling, 0:4 (0:0)

52 Berdan Akar 0:1

61 Taner Terzi 0:2

78 Oguzhan Cekic 0:3

86 Oguzhan Cekic 0:4