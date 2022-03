Ebreichsdorf II auch von Mödling nicht zu stoppen

Details Samstag, 26. März 2022 01:22

2. Klasse Ost-Mitte: Rund 70 Zuschauer fanden sich zum Auftakt in die Rückrunde der 2. Klasse Ost-Mitte ein. Die Zweitvertretung des ASK Ebreichsdorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den VfB Mödling. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur ASK Ebreichsdorf II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für Ebreichsdorf II geendet.

Die Gastgeber aus Mödling konnten die Null beinahe bis zum Pausenpfiff halten. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Alexander Manuel Wirzel seine Chance und schoss das 1:0 (42.) für die Gäste. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der ASK Ebreichsdorf II, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Auch in Halbzeit zwei dauerte es länger bis zu einem Torerfolg. Für das 2:0 von Ebreichsdorf II zeichnete Sebastian Trinkl verantwortlich (81.). Laszlo Somlyo gelang kurz darauf noch ein weiterer Treffer für den ASK Ebreichsdorf II (83.) und somit die Entscheidung in diesem Spiel. Ein starker Auftritt ermöglichte Ebreichsdorf II am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Mödling.

Späte Tore zum Sieg

Zu mehr als Platz zwölf reicht die Bilanz des VfB Mödling derzeit nicht. Fünf Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Der Zu-null-Sieg lässt dem ASK Ebreichsdorf II passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Die Saisonbilanz von Ebreichsdorf II sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und einem Unentschieden büßte der ASK Ebreichsdorf II lediglich sieben Niederlagen ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Ebreichsdorf II seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Am Sonntag muss Mödling beim FC Laxenburg ran, zeitgleich wird der ASK Ebreichsdorf II vom SC Münchendorf in Empfang genommen.

2. Klasse Ost-Mitte: VfB Mödling – ASK Ebreichsdorf II, 0:3 (0:1)

83 Laszlo Somlyo 0:3

81 Sebastian Trinkl 0:2

42 Alexander Manuel Wirzel 0:1