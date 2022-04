Siebenhirten/Wien siegt gegen Laxenburg

Details Sonntag, 24. April 2022 01:09

2. Klasse Ost-Mitte: Am Samstag begrüßte der SC Siebenhirten/Wien den FC Laxenburg. Die Begegnung ging vor rund 30 Fans mit 3:1 zugunsten von Siebenhirten/Wien aus. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Der SC Siebenhirten/Wien hatte im Hinspiel mit 1:0 das bessere Ende für sich gehabt.

Die ersten Chancen gehörten den Gästen aus Laxenburg. Clemens Hauser brachte dann aber den Gastgebern nach 15 Minuten die 1:0-Führung. Natapong Prompa beförderte das Leder vom Elfmeterpunkt aus zum 2:0 von Siebenhirten/Wien über die Linie (33.). Mit der Führung für den SC Siebenhirten/Wien ging es in die Kabine. Halbzeit zwei begann mit einer Reaktion der Gäste. Siebenhirten/Wien musste den Treffer von Christian Gruber zum 1:2 hinnehmen (48.). Doch Laxenburg geriet dann deutlicher in Rückstand, als Fabien Damböck auf 3:1 erhöhte (62.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte Siebenhirten/Wien gegen den FC Laxenburg.

Siebenhirten klettert auf Platz vier

Auf dem elften Platz der Hinserie nahm man vom SC Siebenhirten/Wien wenig Notiz. Der aktuell zweite Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Siebenhirten/Wien hat nach dem souveränen Erfolg über Laxenburg weiter die vierte Tabellenposition inne. Mit dem Sieg baute Siebenhirten/Wien die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SC Siebenhirten/Wien zwölf Siege, ein Remis und kassierte erst neun Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Siebenhirten/Wien, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Schlappe behält der FC Laxenburg den 14. Tabellenplatz bei. Im Angriff der Gäste herrscht Flaute. Erst 23-mal brachte Laxenburg den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich der FC Laxenburg schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Vom Glück verfolgt war Laxenburg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Am nächsten Sonntag reist Siebenhirten/Wien zum SC Ebergassing, zeitgleich empfängt der FC Laxenburg den SC Moosbrunn.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Siebenhirten/Wien – FC Laxenburg, 3:1 (2:0)

62 Fabien Damboeck 3:1

48 Christian Gruber 2:1

33 Natapong Prompa 2:0

15 Clemens Hauser 1:0