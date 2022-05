Hajek sorgt zeitig für die Entscheidung! Velm schlägt Münchendorf klar

Details Sonntag, 01. Mai 2022 05:09

2. Klasse Ost-Mitte: Velm erreichte vor mehr als 90 Fans einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SCM. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 2:2-Punkteteilung auseinandergegangen.

Lukas Hajek machte in der neunten Minute das 1:0 des FSV Velm perfekt. Andreas Riedl sorgte nach 15 Minuten schon für das 2:0. Hajek war an diesem Tag der Held für die Gastgeber. Dem Verteidiger gelang ein Doppelpack (15./25.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. Bis zum Schlusspfiff durch den Referee betrieb der SC Münchendorf nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten des FSV Velm.

Hajek der Mann des Tages

Velm ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Mit nur 16 Gegentoren stellt die Heimmannschaft die sicherste Abwehr der Liga. Mit dem Sieg baute Velm die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der FSV Velm 19 Siege, zwei Remis und kassierte erst eine Niederlage.

102 Gegentreffer hat der SCM mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Ost-Mitte. Der SC Münchendorf bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Im Angriff weist der SCM deutliche Schwächen auf, was die nur 18 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon 19 Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des SC Münchendorf alles andere als positiv.

Mit 59 Punkten auf der Habenseite herrscht beim FSV Velm eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SCM nach zwölf Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am nächsten Sonntag reist Velm zum SV Zwölfaxing, zeitgleich empfängt der SC Münchendorf den ASK Eichkogel.

2. Klasse Ost-Mitte: FSV Velm – SC Münchendorf, 4:0 (4:0)

25 Lukas Hajek 4:0

15 Lukas Hajek 3:0

15 Andreas Riedl 2:0

9 Lukas Hajek 1:0