Ebergassing bringt Moosbrunn herbe Pleite bei

Details Samstag, 07. Mai 2022 01:29

2. Klasse Ost-Mitte: Mit 0:3 verlor der SC Moosbrunn am vergangenen Freitag zu Hause vor 44 Fans deutlich gegen den SC Ebergassing. An der Favoritenstellung ließ Ebergassing keine Zweifel aufkommen und trug gegen Moosbrunn einen Sieg davon. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den SC Moosbrunn und den SC Ebergassing ohne Torerfolg in die Kabinen. Für den Führungstreffer von Ebergassing zeichnete Enes Taskiran verantwortlich (59.). Binnen drei Minuten mussten Moosbrunns Christopher Birgfellner (67.) und sein Kollege Martin Kilian (70.) mit glatt Rot das Spielfeld verlassen. In der 79. Minute brachte Sebastian Schulak das Netz für die Gäste zum Zappeln. Mit dem 3:0 sicherte Taskiran dem SC Ebergassing nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für Ebergassing. Man hatte sich gegen Moosbrunn durchgesetzt.

Ebergassing weiter auf Platz zwei

Mit 32 gesammelten Zählern hat der SC Moosbrunn den neunten Platz im Klassement inne. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt acht Siege, acht Remis und sieben Niederlagen. Die Situation bei Moosbrunn bleibt angespannt. Gegen den SC Ebergassing kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Ebergassing behauptet nach dem Erfolg über den SC Moosbrunn den zweiten Tabellenplatz. Offensiv konnte dem SC Ebergassing in der 2. Klasse Ost-Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 68 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Ebergassing sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und drei Niederlagen dazu. In den letzten fünf Partien rief der SC Ebergassing konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Kommende Woche tritt Moosbrunn bei der SG Hinterbrühl/Gießhübl an (Sonntag, 16:30 Uhr), parallel genießt Ebergassing Heimrecht gegen den SV Mitterndorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Moosbrunn – SC Ebergassing, 0:3 (0:0)

82 Enes Taskiran 0:3

79 Sebastian Schulak 0:2

59 Enes Taskiran 0:1