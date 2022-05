Erfolgsserie von Ebreichsdorf II setzt sich gegen Erlaa fort

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:24

2. Klasse Ost-Mitte: Mit 0:3 verlor der ASK Erlaa am vergangenen Samstag zu Hause vor 40 Fans deutlich gegen die Reserve des ASK Ebreichsdorf. Ebreichsdorf II erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte Erlaa auswärts einen 5:3-Sieg verbucht.

Kurz vor der Pause traf Sinan Geveze für den ASK Ebreichsdorf II (40.). Der Gast nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Benjamin Supper trug sich in der 59. Spielminute in die Torschützenliste ein. Alen Catic baute den Vorsprung von Ebreichsdorf II in der 63. Minute aus. Die 0:3-Heimniederlage des ASK Erlaa war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Ebreichsdorf II sichert Platz vier ab

Der Gastgeber muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Erlaa führt mit 32 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Neun Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat der ASK Erlaa momentan auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für Erlaa nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Auf dem zehnten Platz der Hinserie nahm man vom ASK Ebreichsdorf II wenig Notiz. Der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Ebreichsdorf II behauptet nach dem Erfolg über den ASK Erlaa den vierten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 66 Treffern stellt der ASK Ebreichsdorf II den besten Angriff der 2. Klasse Ost-Mitte. Mit dem Sieg baute der ASK Ebreichsdorf II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Ebreichsdorf II 14 Siege, ein Remis und kassierte erst neun Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Ebreichsdorf II so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist Erlaa zum FC Laxenburg, zeitgleich empfängt der ASK Ebreichsdorf II die Zweitvertretung des SC Brunn/Geb.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Erlaa – ASK Ebreichsdorf II, 0:3 (0:1)

63 Alen Catic 0:3

59 Benjamin Supper 0:2

40 Sinan Geveze 0:1