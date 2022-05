Laxenburg sorgt zeitig für die Entscheidung gegen Brunn/Geb.

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:35

2. Klasse Ost-Mitte: Etwas mehr als 50 Besucher kamen zum Spiel der 26. Runde. Mit 0:3 verlor die Reserve von Brunn/Geb. am vergangenen Samstag deutlich gegen Laxenburg. Im Hinspiel hatte der FC Laxenburg nach 90 Minuten beim 3:2 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Christian Gruber traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Stefan Lauber den Vorsprung von Laxenburg. Ola Ezekel vollendete zum dritten Tagestreffer in der 17. Spielminute. Das war schon die Entscheidung, denn Tore fielen danach nicht mehr. Mit dem Schlusspfiff durch der Schiedsrichter blieb folgende Zusammenfassung der zweiten 45 Minuten: Nach torreicher und überaus erfolgreicher erster Hälfte schaltete der FC Laxenburg nach dem Seitenwechsel einen Gang zurück und brachte den souveränen Sieg nach Hause.

Brunn/Geb. kann sich nicht nach oben kämpfen

Der SC Brunn/Geb. II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegt das Heimteam mit 34 Punkten den elften Tabellenplatz. Zehn Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat Brunn/Geb. II momentan auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte der SC Brunn/Geb. II zuletzt einen Sieg.

Im Tableau hatte der Sieg von Laxenburg keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 14. Der FC Laxenburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sieben Unentschieden und zwölf Pleiten.

Während Brunn/Geb. II am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) beim SC Ebergassing gastiert, duelliert sich Laxenburg zeitgleich mit der Zweitvertretung des ASK Ebreichsdorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – FC Laxenburg, 0:3 (0:3)

17 Ola Ezekel 0:3

13 Stefan Lauber 0:2

3 Christian Gruber 0:1