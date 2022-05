Achau vergibt Sieg gegen Zwölfaxing

Details Montag, 23. Mai 2022 01:03

2. Klasse Ost-Mitte: Etwa 80 Besucher kamen zum Spiel der 26. Runde nach Zwölfaxing. Am Sonntag kam Achau bei Zwölfaxing nicht über ein 2:2 hinaus. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der SV Zwölfaxing vom Favoriten. Im Hinspiel hatte das Heimteam einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Die Heimelf startete besser ins Spiel. Das 1:0 von Zwölfaxing bejubelte Bernd Kovacs (12.). Der SC Achau brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SV Zwölfaxing hatte bis zur Pause Bestand. Für das erste Tor von Achau war Tobias Sostek verantwortlich, der in der 56. Minute mit einem direkten Freistoß-Treffer das 1:1 besorgte. Zehn Minuten später gingen die Gäste sogar in Führung. Christoph Tesch versenkte die Kugel zum 2:1 (66.) für Achau. Mario Ackerl sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 87. Minute ins Schwarze traf. Letztlich gingen Zwölfaxing und der SC Achau mit jeweils einem Punkt auseinander.

Ackerl macht spätes Remis perfekt

Der SV Zwölfaxing befindet sich mit 39 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Elf Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat Zwölfaxing momentan auf dem Konto.

Achau rutscht mit diesem Remis runter auf Platz vier. 15 Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Der SC Achau blieb auch im fünften Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von vier Siegen nicht aus.

Nächsten Sonntag (17:00 Uhr) gastiert der SV Zwölfaxing beim VfB Mödling, Achau empfängt zeitgleich den SC Siebenhirten/Wien.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Zwölfaxing – SC Achau, 2:2 (1:0)

87 Mario Ackerl 2:2

66 Christoph Tesch 1:2

56 Tobias Sostek 1:1

12 Bernd Kovacs 1:0