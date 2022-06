Nach Sieg beim ASK Erlaa: Velm auf Aufstiegskurs

Details Montag, 06. Juni 2022 01:31

2. Klasse Ost-Mitte: Etwa 120 Besucher kamen nach Erlaa um das Spiel der 28. Runde mitzuverfolgen. Der FSV Velm kam gegen den ASK Erlaa zu einem klaren 3:0-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Velm wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel war Erlaa bei der deutlichen 1:6-Pleite unter die Räder gekommen.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Doch der Tabellenführer startete ideal in den zweiten Abschnitt. Der FSV Velm ging in der 46. Minute durch Franz Griesmüller in Führung. Michael Schermann erhöhte den Vorsprung des Ligaprimus nach 80 Minuten auf 2:0. Matthias Haider stellte schließlich in der 88. Minute den 3:0-Sieg für den Gast sicher. Zum Schluss feierte Velm einen dreifachen Punktgewinn gegen den ASK Erlaa.

Velm die Nummer eins

Erlaa muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft befindet sich mit 41 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Nach 28 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den FSV Velm 69 Zähler zu Buche. Mit nur 21 Gegentoren stellt Velm die sicherste Abwehr der Liga. Der FSV Velm kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag reist der ASK Erlaa zum ASK Eichkogel, zeitgleich empfängt Velm die Zweitvertretung des SC Brunn/Geb.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Erlaa – FSV Velm, 0:3 (0:0)

88 Matthias Haider 0:3

80 Michael Schermann 0:2

46 Franz Griesmueller 0:1