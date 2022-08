ASK Eichkogel erzwingt das Remis gegen Zwölfaxing

Details Sonntag, 14. August 2022 00:54

2. Klasse Ost-Mitte: Auch in Zwölfaxing hat die neue Saison begonnen. Der SVZ begrüßte am Samstag die Gäste des ASK Eichkogel vor rund 100 Besuchern. Ein spannendes Spiel lieferten Zwölfaxing und der ASK Eichkogel zum Saisonauftakt, das 3:3 endete.

Die Gastgeber hatten den besseren Start erwischt. Bernd Kovacs brachte Eichkogel per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der vierten (Strafstoß) und 41. Minute (Freistoß) vollstreckte. Es sah alles nach einem ruhigen Abend für die Heimelf aus. Mit der Führung für den SV Zwölfaxing ging es in die Kabine.

Mit Moral zum Punktgewinn

Die zweite Halbzeit wurde angepfiffen und wenige Minuten später verkürzte der ASK Eichkogel durch Andre Konrad auf 1:2 (51.). Für das 3:1 von Zwölfaxing zeichnete Szymon Handzel verantwortlich (56.). Der ASK Eichkogel witterte seine Chance und Andre Konrad schoss den Ball zum 2:3 ein (65.). Jetzt schöpften die Gäste neue Hoffnung. In der 81. Minute gelang den Gästen, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Christoph Konrad. Mit dem Abpfiff des Referees sind der SV Zwölfaxing und Eichkogel mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet.

In neun Wochen trifft der ASK Eichkogel auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 16.10.2022 beim SC Siebenhirten/Wien antritt.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Zwölfaxing – ASK Eichkogel, 3:3 (2:0)

81 Christoph Konrad 3:3

65 Andre Konrad 3:2

56 Szymon Handzel 3:1

51 Andre Konrad 2:1

41 Bernd Kovacs 2:0

4 Bernd Kovacs 1:0