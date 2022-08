Brunn/Geb. II gewährt Moosbrunn nur Ehrentreffer

Details Samstag, 20. August 2022 04:54

2. Klasse Ost-Mitte: In Runde 2 kam es vor rund 60 Besuchern zum Aufeinandertreffen zwischen der Zweitvertretung des SC Brunn/Gebirge und dem SC Mossbrunn. Der SC Moosbrunn hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 1:5-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Abtastphase? Fehlanzeige. Das erste Tor des Spiels ging an die Reserve des SC Brunn/Geb. Allerdings gelang dies nur mithilfe von Moosbrunn, denn Unglücksrabe Christopher Birgfellner beförderte den Ball früh ins eigene Netz (2.). Brunn/Geb. II machte weiter Druck und Zente Fönyedi erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (5.). Mit dem 3:0 von Nils Heissenberger (14.) für den Gastgeber war das Spiel eigentlich schon nach nicht mal einer Viertelstunde entschieden. In der 20. Minute schoss der Tabellenführer das letzte Tor dieser turbulenten Startphase. Severin Reil ließ sich von seinen Mitspielern als Torschütze feiern. Der SC Moosbrunn ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SC Brunn/Geb. II.

Germ gelang nur der Ehrentreffer

Mathias Germ erzielte in der 54. Minute den Ehrentreffer für Moosbrunn. Niklas Wagner überwand den gegnerischen Schlussmann aber noch zum 5:1 für Brunn/Geb. II (77.). Letztlich feierte der SC Brunn/Geb. II gegen den SC Moosbrunn nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

35 Punkte wies das Habenkonto von Brunn/Geb. II in der letzten Saison auf, womit man auf Rang zwölf des Klassements abschloss.

Die letzte Spielzeit endete für Moosbrunn mit 42 Punkten auf Platz zehn.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – SC Moosbrunn, 5:1 (4:0)

77 Niklas Wagner 5:1

54 Mathias Germ 4:1

20 Severin Reil 4:0

14 Nils Heissenberger 3:0

5 Zente Foenyedi 2:0

2 Eigentor durch Christopher Birgfellner 1:0