Wirth schießt Hinterbrühl/Gießhübl zum Sieg bei Mödling

Details Sonntag, 21. August 2022 04:29

2. Klasse Ost-Mitte: Die zweite Runde brachte das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Mödling und der SG Hinterbrühl/Gießhübl, das rund 60 Zuschauer mitverfolgten. Mödling hat den Saisonstart verpatzt: Mit dieser 2:3-Niederlage lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Die Gäste erwischten den besseren Start in dieses Spiel. Ramin Akbari nutzte die Chance für Hinterbrühl/Gießhübl und beförderte in der sechsten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Danach kam es zu keinen Toren mehr und so blieb es vorerst bei der knappen Führung. Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging die SG Hinterbrühl/Gießhübl mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Wirth als Matchwinner gefeiert

Zehn Minuten nach Wiederbeginn antworteten die Gastgeber mit dem Ausgleich. Gabriel Slavik witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den VfB Mödling ein (55.). Spiel gedreht - Cavit Barman brachte der Heimmannschaft nach 68 Minuten sogar die 2:1-Führung. Geschlagen gaben sich die Gäste allerdings nicht. Hans Peter Ernstberger war zur Stelle und markierte das 2:2 von Hinterbrühl/Gießhübl (76.). Und wieder kippte das Spiel. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Florian Wirth den entscheidenden 3:2-Führungstreffer für die SG Hinterbrühl/Gießhübl erzielte (85.). Letzten Endes holte Hinterbrühl/Gießhübl gegen Mödling drei Zähler.

Für den VfB Mödling endete die abgelaufene Saison mit 47 Punkten auf dem sechsten Platz. Mödling machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zehn.

Aus insgesamt 30 Matches holte die SG Hinterbrühl/Gießhübl in der letzten Spielzeit 37 Punkte und stand damit schlussendlich auf Platz elf. Hinterbrühl/Gießhübl klettert nach diesem Spiel auf den dritten Tabellenplatz.

2. Klasse Ost-Mitte: VfB Mödling – SG Hinterbrühl/Gießhübl, 2:3 (0:1)

85 Florian Wirth 2:3

76 Hans Peter Ernstberger 2:2

68 Cavit Barman 2:1

55 Gabriel Slavik 1:1

6 Ramin Akbari 0:1