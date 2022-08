Mödling vergibt 3:1-Führung beim SC Münchendorf

Details Samstag, 27. August 2022 04:06

2. Klasse Ost-Mitte: Vor rund 55 Fans trafen sich am Freitagabend der SC Münchendorf und der VfB Mödling. Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für Mödling gehörig missglückt. Mit 3:4 musste man sich dem SCM geschlagen geben.

Badri Hassan brachte den SC Münchendorf in der 26. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Florian Forthuber aber das 1:1 zugunsten der Gastgeber (42.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Hassan für den VfB Mödling zur Führung (43.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Ajdin Kastrati auf Seiten der Gäste sogar das 3:1 (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Gastgeber drehen das Spiel

Mödling zeigte plötzlich einen Leistungseinbruch, den der SCM eiskalt ausnutzte. Andreas Bohmann (64., Freistoß/88., Strafstoß) und Forthuber (73.) brachten in dieser Phase dreimal den Ball im gegnerischen Tor unter und drehten die Partie auf 4:3. Der VfB Mödling war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Im Klassement machte der SC Münchendorf einen Satz und rangiert nun auf dem siebten Platz. Der SCM hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und eine Niederlage kassiert.

Die Abwehrprobleme von Mödling bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Einen klassischen Fehlstart legte der VfB Mödling hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Während der SC Münchendorf am kommenden Freitag den SC Moosbrunn empfängt, bekommt es Mödling am selben Tag mit dem SV Mitterndorf zu tun.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Münchendorf – VfB Mödling, 4:3 (1:3)

88 Andreas Bohmann 4:3

73 Florian Forthuber 3:3

64 Andreas Bohmann 2:3

44 Ajdin Kastrati 1:3

43 Badri Hassan 1:2

42 Florian Forthuber 1:1

26 Badri Hassan 0:1