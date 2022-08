ASK Eichkogel spielt Ebreichsdorf II schwindelig

Details Sonntag, 28. August 2022 04:48

2. Klasse Ost-Mitte: Vor rund 70 Fußballfans trafen sich der ASK Ebreichsdorf II und der ASK Eichkogel. Die Reserve des ASK Ebreichsdorf hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging die Heimmannschaft kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:4 gegen den ASK Eichkogel.

Das Spiel begann ohne viel Abtasten. Der ASK Eichkogel geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Laszlo Somlyo das schnelle 1:0 für Ebreichsdorf II erzielte. Aus der Ruhe ließ sich Eichkogel nicht bringen. Andre Konrad erzielte wenig später den 1:1-Ausgleich (12.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kliton Turka in der 20. Minute und stellte auf 2:1 für die Gäste. Mit einem Tor Vorsprung für den ASK Eichkogel ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Konrad trifft dreifach

Konrad beseitigte mit seinen Toren (69./78.) die letzten Zweifel am Sieg des Gasts. Letzten Endes holte der ASK Eichkogel gegen den ASK Ebreichsdorf II drei Zähler.

Wann bekommt Ebreichsdorf II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Eichkogel gerät man immer weiter in die Bredouille.

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es der ASK Eichkogel wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den dritten Rang verbessert hat.

Der ASK Ebreichsdorf II stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim SC Achau vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der ASK Eichkogel die SG Hinterbrühl/Gießhübl.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Ebreichsdorf II – ASK Eichkogel, 1:4 (1:2)

78 Andre Konrad 1:4

69 Andre Konrad 1:3

20 Kliton Turka 1:2

12 Andre Konrad 1:1

7 Laszlo Somlyo 1:0