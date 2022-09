Mödling bleibt gegen Mitterndorf nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 03. September 2022 01:12

2. Klasse Ost-Mitte: Rund 50 Fußballfans fanden sich in Mödling zum Spiel der 4. Runde ein. Nach vier Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für Mödling gehörig missglückt. Mit 1:4 musste man sich Mitterndorf geschlagen geben.

Die erste Viertelstunde blieb ausgeglichen. Für den Führungstreffer des SV Mitterndorf zeichnete Lukas Gretz verantwortlich (16.). Doppelpack für den Gast: Nach seinem ersten Tor (30.) markierte Fabian Pober wenig später seinen zweiten Treffer (32.) und erhöhte auf 3:0 für die Gäste. Zur Halbzeit blickte Mitterndorf auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte.

Pober-Doppelpack als Vorentscheidung

Für das 4:0 des SV Mitterndorf sorgte Fabian Fischer, der in Minute 68 zur Stelle war. Badri Hassan erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für den VfB Mödling. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte Mitterndorf gegen Mödling.

Der VfB Mödling bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Einen klassischen Fehlstart legte das Heimteam hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Auch wenn die Aussagekraft der Tabelle noch begrenzt ist: Der SV Mitterndorf freut sich über einen Sprung im Klassement und steht nach dem Sieg aktuell auf Platz sieben. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Mitterndorf bei.

Mödling tritt am Freitag, den 09.09.2022, um 20:00 Uhr, beim SC Moosbrunn an. Zwei Tage später (16:30 Uhr) empfängt der SV Mitterndorf den ASK Eichkogel.

2. Klasse Ost-Mitte: VfB Mödling – SV Mitterndorf, 1:4 (0:3)

75 Badri Hassan 1:4

68 Fabian Fischer 0:4

32 Fabian Pober 0:3

30 Fabian Pober 0:2

16 Lukas Gretz 0:1