Lanzendorf holt sich gegen Siebenhirten/W. Packung ab

Details Sonntag, 04. September 2022 01:21

2. Klasse Ost-Mitte: Rund 50 Fans wollten das Spiel des SC Siebenhirten/Wien gegen den SC Lanzendorf sehen und beobachteten einen klaren Heimsieg. Der SC Lanzendorf konnte dem SC Siebenhirten/Wien nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4.

Vor 50 Zuschauern markierte David Joseph das 1:0 (10.). Nach 14 Minuten fanden auch die Gäste ihre erste Chance vor. Amir El-Damanhoury trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 2:0. Mit der Führung für Siebenhirten/Wien ging es in die Halbzeitpause. El-Damanhoury beseitigte mit seinen Toren (76./81.) die letzten Zweifel am Sieg des Gastgebers. Am Ende kam der SC Siebenhirten/Wien gegen Lanzendorf zu einem verdienten Sieg.

Amir El-Damanhoury der Mann des Tages

Die Saison ist noch jung und die Bedeutung der Tabelle entsprechend gering. Nichtsdestotrotz nimmt es Siebenhirten/Wien wohlwollend zur Kenntnis, dass man sich mit diesem Erfolg im Klassement auf den zweiten Rang verbessert hat.

Wann bekommt der SC Lanzendorf die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SC Siebenhirten/Wien gerät man immer weiter in die Bredouille. 2:14 – das Torverhältnis von Lanzendorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Gäste warten weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Freitag tritt Siebenhirten/Wien beim SV Zwölfaxing an, während der SC Lanzendorf einen Tag später den SC Münchendorf empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Siebenhirten/Wien – SC Lanzendorf, 4:0 (2:0)

81 Amir El-Damanhoury 4:0

76 Amir El-Damanhoury 3:0

38 Amir El-Damanhoury 2:0

10 David Joseph 1:0