Zwölfaxing siegt im Spitzenspiel gegen Siebenhirten

Samstag, 10. September 2022

2. Klasse Ost-Mitte: Die gute Serie des SC Siebenhirten/Wien seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor gegen den SV Zwölfaxing vor rund 120 Zuschauern mit 1:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Zwölfaxing wusste zu überraschen.

Für das erste Tor sorgte Szymon Handzel. In der fünften Minute traf der Spieler der Heimmannschaft ins Schwarze. Doch die Gäste wussten zu antworten. Christoph Dorfer ließ sich in der 27. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Siebenhirten/Wien. Kurz vor der Pause ertönte ein Elfmeterpfiff. Bernd Kovacs brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des SV Zwölfaxing über die Linie (39.). Die Pausenführung des Tabellenprimus fiel knapp aus. In Halbzeit zwei erzwangen die Hausherren die Entscheidung. Nico Hofbauer versenkte die Kugel zum 3:1 für Zwölfaxing (58.). Der vierte Streich des SV Zwölfaxing war Handzel vorbehalten (66.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Zwölfaxing gegen den SC Siebenhirten/Wien.

Zwölfaxing überholt Siebenhirten in der Tabelle

Die errungenen drei Zähler gingen für den SV Zwölfaxing einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Erfolgsgarant von Zwölfaxing ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 17 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

Siebenhirten/Wien ist mit zehn Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Der SC Siebenhirten/Wien baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Saisonbilanz des SV Zwölfaxing sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei drei Siegen und einem Unentschieden büßte Zwölfaxing lediglich eine Niederlage ein.

Der SV Zwölfaxing tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, beim SC Münchendorf an. Einen Tag später empfängt Siebenhirten/Wien den FC Laxenburg.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Zwölfaxing – SC Siebenhirten/Wien, 4:1 (2:1)

66 Szymon Handzel 4:1

58 Nico Hofbauer 3:1

39 Bernd Kovacs 2:1

27 Christoph Dorfer 1:1

5 Szymon Handzel 1:0