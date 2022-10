Hinterbrühl/Gießhübl deklassiert Münchendorf

Details Samstag, 08. Oktober 2022 00:58

2. Klasse Ost-Mitte: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich die SG Hinterbrühl/Gießhübl und der SC Münchendorf vor rund 80 Fußballfans mit dem Endstand von 7:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SG Hinterbrühl/Gießhübl heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Für den Führungstreffer von Hinterbrühl/Gießhübl zeichnete Michael Biegler per Elfmeter verantwortlich (30.). Die Heimmannschaft baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Philip Cichra beförderte den Ball in der 40. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der SG Hinterbrühl/Gießhübl auf 2:0. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Biegler seinen zweiten Treffer nachlegte (43.). Die Überlegenheit von Hinterbrühl/Gießhübl spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Ramin Akbari beseitigte mit seinen Toren (64./66.) die letzten Zweifel am Sieg der SG Hinterbrühl/Gießhübl. Florian Wirth (71.) und Biegler (75., Elfmeter) brachten Hinterbrühl/Gießhübl mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne. In Minute 74 sah Münchendorfs Mehmet Ali Aykanat die Rote Karte (Torchancenverhinderung). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem die SG Hinterbrühl/Gießhübl bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Dreierpack von Michael Biegler

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Hinterbrühl/Gießhübl aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Vier Siege, ein Remis und vier Niederlagen hat die SG Hinterbrühl/Gießhübl derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar bei Hinterbrühl/Gießhübl. Von 15 möglichen Zählern holte man nur vier.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der Münchendorf. Man kassierte bereits 39 Tore gegen sich. Die Gäste befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen die SG Hinterbrühl/Gießhübl weiter im Abwärtssog. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des SC Münchendorf alles andere als positiv. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird der Münchendorf nach unten durchgereicht.

Am kommenden Samstag tritt Hinterbrühl/Gießhübl beim SC Moosbrunn an, während der SC Münchendorf einen Tag zuvor den SV Mitterndorf empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: SG Hinterbrühl/Gießhübl – SC Münchendorf, 7:0 (3:0)

75 Michael Biegler 7:0

71 Florian Wirth 6:0

66 Ramin Akbari 5:0

64 Ramin Akbari 4:0

43 Michael Biegler 3:0

40 Eigentor durch Philip Cichra 2:0

30 Michael Biegler 1:0