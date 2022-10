Laxenburg rupft Lanzendorf

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:27

2. Klasse Ost-Mitte: Der FC Laxenburg fertigte den SC Lanzendorf am Samstag vor mehr als 120 Zuschauern nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. An der Favoritenstellung ließ Laxenburg keine Zweifel aufkommen und trug gegen Lanzendorf einen Sieg davon.

Marcel Wolf stellte die Weichen für den FC Laxenburg auf Sieg, als er in Minute 21 mit dem 1:0 zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Laxenburgs Fabio Strauss markierte kurz nach Wiederbeginn das 2:0 (48.). Ola Ezekel brachte den FC Laxenburg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (61.). In der 71. Minute legte Mario Bierbaum zum 4:0 zugunsten von Laxenburg nach. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Josef Ehrenberger, der das 5:0 aus Sicht des FC Laxenburg perfekt machte (89.). Letztlich feierte Laxenburg gegen den SC Lanzendorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Lanzendorf weiterhin ohne Sieg

Der Sieg über Lanzendorf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den FC Laxenburg von Höherem träumen. Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Laxenburg. Die letzten Resultate des FC Laxenburg konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Mit 31 Gegentreffern hat der SC Lanzendorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sechs Tore. Das heißt, der Gast musste durchschnittlich 3,44 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Tabellenletzten immens. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SC Lanzendorf deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist Lanzendorf in diesem Ranking auf.

Am nächsten Freitag reist Laxenburg zum SV Zwölfaxing, zeitgleich empfängt Lanzendorf die Zweitvertretung des ASK Ebreichsdorf.

2. Klasse Ost-Mitte: FC Laxenburg – SC Lanzendorf, 5:0 (1:0)

89 Josef Ehrenberger 5:0

71 Mario Bierbaum 4:0

61 Ola Ezekel 3:0

48 Fabio Strauss 2:0

21 Marcel Wolf 1:0