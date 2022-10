Sieg gegen Brunn/Geb. II: Achau dank Krumpel voll im Geschäft

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: 80 Zuschauer kamen zu diesem Spiel der 10. Runde nach Brunn/Geb. Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Achau gegen die Reserve des SC Brunn/Geb. den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Einen packenden Auftritt legte Achau dabei jedoch nicht hin.

Brunn/Geb. II geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Vincent Krumpel das schnelle 1:0 für den SC Achau erzielte. Der SC Brunn/Geb. II hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Lucas Tretthahn den schnellen Ausgleich (9.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Der Treffer zum 2:1 sicherte Achau nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Krumpel in diesem Spiel (54.). Am Ende behielt der SC Achau gegen Brunn/Geb. II die Oberhand.

Die beste Abwehr steht auf Rang zwei

Der SC Brunn/Geb. II hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Brunn/Geb. II bisher sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Der SC Brunn/Geb. II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach zehn absolvierten Spielen stockte Achau sein Punktekonto bereits auf 25 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Wer den Gast besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst fünf Gegentreffer kassierte der SC Achau. Mit dem Sieg knüpfte der SC Achau an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Achau acht Siege und ein Remis für sich, während es nur eine Niederlage setzte. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Achau seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Brunn/Geb. II stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) beim SC Ebergassing vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC Achau den SC Siebenhirten/Wien.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – SC Achau, 1:2 (1:1)

54 Vincent Krumpel 1:2

9 Lucas Tretthahn 1:1

3 Vincent Krumpel 0:1