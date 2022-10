Zwölfaxing verliert die Tabellenführung bei Ebreichsdorf II

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 00:33

2. Klasse Ost-Mitte: Mit der 3:4-Niederlage gegen die Reserve des ASK Ebreichsdorf verlor der SV Zwölfaxing auch den Platz an der Sonne. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte vor etwa 80 Besuchern am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Das Spiel ging gleich ohne viel taktischen Zwängen los. Amel Sistek brachte Ebreichsdorf II in der zweiten Minute per Elfmeter nach vorn. Lange währte die Freude des Heimteams nicht, denn schon in der vierten Minute schoss Szymon Handzel den Ausgleichstreffer für Zwölfaxing. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem ASK Ebreichsdorf II nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Sistek in diesem Spiel (8., Freistoß). Yassin Moukhliss beförderte das Leder zum 2:2 des SV Zwölfaxing in die Maschen (26.). Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Ebreichsdorfs Emir Han Özdemir zum 3:2 (43.). Zur Pause war der ASK Ebreichsdorf II im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. In Minute 49 bejubelte Ebreichsdorf II das 4:2 durch Özdemir. Bernd Kovacs verkürzte für Zwölfaxing später in der 62. Minute auf 3:4. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte der ASK Ebreichsdorf II gegen den SV Zwölfaxing.

Zwölfaxing muss den Platz an der Sonne räumen

Ebreichsdorf II ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die fünfte Position vorgerückt. Die Offensive des ASK Ebreichsdorf II in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Zwölfaxing war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 37-mal schlugen die Angreifer von Ebreichsdorf II in dieser Spielzeit zu. Die Saison des ASK Ebreichsdorf II verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sechs Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Ebreichsdorf II in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Nach elf gespielten Runden gehen bereits 25 Punkte auf das Konto des SV Zwölfaxing und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gäste stets gesorgt, mehr Tore als Zwölfaxing (46) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Ost-Mitte. Die gute Bilanz des SV Zwölfaxing hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Zwölfaxing bisher acht Siege, ein Remis und zwei Niederlagen.

Am kommenden Samstag tritt der ASK Ebreichsdorf II beim FC Laxenburg an, während der SV Zwölfaxing einen Tag zuvor die SG Hinterbrühl/Gießhübl empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Ebreichsdorf II – SV Zwölfaxing, 4:3 (3:2)

62 Bernd Kovacs 4:3

49 Emir Han Oezdemir 4:2

43 Emir Han Oezdemir 3:2

26 Yassin Moukhliss 2:2

8 Amel Sistek 2:1

4 Szymon Handzel 1:1

2 Amel Sistek 1:0