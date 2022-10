Ebergassing rettet gegen Siebenhirten/Wien einen Punkt

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 01:28

2. Klasse Ost-Mitte: Gegen Ebergassing musste sich Siebenhirten/Wien am Samstag vor rund 80 Besuchern mit einer 2:2-Punkteteilung begnügen. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand der SC Ebergassing nach dem Remis gegen den Favoriten – SC Siebenhirten/Wien – sogar als Sieger da.

Die Gäste gingen durch Aleksandar Radoicic in der 25. Minute in Führung. Clemens Sujer witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den SC Siebenhirten/Wien ein (36.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Halbzeit zwei waren es die Hazsherren, die zuerst jubeln durften. David Joseph beförderte das Leder zum 2:1 von Siebenhirten/Wien in die Maschen (53.). Ebergassings Aleksandar Radoicic musste nach einer Beleidigung mit Rot (81.) vom Platz. In der 93. Minute brachte Ebergassing den Ball im Netz des SC Siebenhirten/Wien zum Ausgleich unter. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Sicherlich ist das Ergebnis für Siebenhirten/Wien nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Die Heimmannschaft weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Sieben Spiele ist es her, dass der SC Siebenhirten/Wien zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der SC Ebergassing holte auswärts bisher nur einen Zähler. Das Remis brachte Ebergassing in der Tabelle voran. Der SC Ebergassing liegt nun auf Rang zwölf. 17:43 – das Torverhältnis von Ebergassing spricht eine mehr als deutliche Sprache. Zwei Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der SC Ebergassing momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Ebergassing auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Während Siebenhirten/Wien am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei der Reserve des SC Brunn/Geb. gastiert, duelliert sich der SC Ebergassing am gleichen Tag mit dem SC Münchendorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Siebenhirten/Wien – SC Ebergassing, 2:2 (1:1)

93 Hakan Oezsoez 2:2

53 David Joseph 2:1

36 Clemens Sujer 1:1

25 Aleksandar Radoicic 0:1