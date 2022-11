Pflichtsieg gegen Moosbrunn: Achau auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 05. November 2022 16:54

2. Klasse Ost-Mitte: Knapp 80 Zuschauer wollten das Spiel der 13. Runde nicht verpassen. Nichts zu holen gab es für Moosbrunn bei Achau. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der SC Achau löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Fabian Stangl brachte sein Team in der 57. Minute nach vorn. In Minute 84 sah Moosbrunns Batuhan Karakilic nach mehrmaliger Kritik Gelb-Rot. Stefan Wagner stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für Achau her (86.). Letzten Endes holte der SC Achau gegen den SC Moosbrunn drei Zähler.

Saisonsieg Nummer zehn für Achau

Achau ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Mit nur fünf Gegentoren stellt der SC Achau die sicherste Abwehr der Liga. Achau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und eine Niederlage dazu.

Moosbrunn muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Insbesondere an vorderster Front kommt der SC Moosbrunn nicht zur Entfaltung, sodass nur 13 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Moosbrunn alles andere als positiv.

Mit 32 Punkten auf der Habenseite herrscht beim SC Achau eitel Sonnenschein. Hingegen ist beim SC Moosbrunn nach sieben Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt Achau dann im nächsten Spiel den SC Lanzendorf, während Moosbrunn am gleichen Tag beim SC Ebergassing antritt.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Achau – SC Moosbrunn, 2:0 (0:0)

86 Stefan Wagner 2:0

57 Fabian Stangl 1:0