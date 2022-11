Eichkogels Konrad glänzt gegen Lanzendorf als dreifacher Torschütze

Details Samstag, 05. November 2022 16:59

2. Klasse Ost-Mitte: Knapp 70 Zuschauer kamen zum Spiel der 13. Runde nach Eichkogel. Beim ASK Eichkogel holte sich der SC Lanzendorf eine 2:5-Schlappe ab. Die Überraschung blieb aus: Gegen den ASK Eichkogel kassierte Lanzendorf eine deutliche Niederlage.

Das erste Tor des Spiels ging an Eichkogel. Allerdings gelang dies nur mithilfe des SC Lanzendorf, denn Unglücksrabe Lukas Gibley beförderte den Ball ins eigene Netz (4.). Der ASK Eichkogel machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Andre Konrad (8.). Ralph Burger verkürzte für Lanzendorf später in der 17. Minute auf 1:2. Spielstark zeigte sich der ASK Eichkogel, als Richard Neubauer (32.) und Konrad (39.) innerhalb weniger Minuten für die Vorentscheidung sorgten. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Davor Krzanovic mit dem 2:4 für den SC Lanzendorf zur Stelle (45.). Mit der Führung für Eichkogel ging es in die Halbzeitpause. In der Nachspielzeit besserte Konrad seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen dritten Tagestreffer für das Heimteam erzielte. Schlussendlich verbuchte der ASK Eichkogel gegen Lanzendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Andre Konrad mit 23 Saisontoren Nummer eins

Der ASK Eichkogel schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 26 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz zwei. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Eichkogel stets gesorgt, mehr Tore als der ASK Eichkogel (51) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Ost-Mitte. Der ASK Eichkogel sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf acht summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Eichkogel die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Mit 46 Gegentreffern hat der SC Lanzendorf schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 3,54 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Tabellenletzten immens. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Lanzendorf etwas bescheiden daher. Lediglich einen Punkt ergatterte der SC Lanzendorf.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 26.03.2023 empfängt der ASK Eichkogel dann im nächsten Spiel den SV Zwölfaxing, während Lanzendorf am gleichen Tag bei Achau antritt.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Eichkogel – SC Lanzendorf, 5:2 (4:2)

92 Andre Konrad 5:2

45 Davor Krzanovic 4:2

39 Andre Konrad 4:1

32 Richard Neubauer 3:1

17 Ralph Burger 2:1

8 Andre Konrad 2:0

4 Eigentor durch Lukas Gibley 1:0