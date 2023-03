Siebenhirten/Wien schlägt bei Mödling vorne eiskalt zu

Details Samstag, 25. März 2023 23:33

2. Klasse Ost-Mitte: Mödling blieb gegen Siebenhirten/Wien chancenlos und kassierte vor 30 Fans eine herbe 0:4-Klatsche. Der SC Siebenhirten/Wien hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gäste alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Siebenhirten/Wien hatte mit 3:0 gesiegt.

Die erste halbe Stunde konnten die Gastgeber unbeschadet überstehen. Samet Haziri brachte den SC Siebenhirten/Wien aber in der 30. Minute in Front. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Siebenhirten/Wien durch Muadh Berisha seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Erst in der Schlussphase fielen zwei weitere Treffer. Durch ein Eigentor von Eduard Abramov verbesserte der SC Siebenhirten/Wien den Spielstand auf 3:0 für sich (86.). Der SC Siebenhirten/Wien baute den Vorsprung durch Fabien Damböck in der 88. Minute aus. Zum Schluss feierte Siebenhirten/Wien einen dreifachen Punktgewinn gegen den VfB Mödling.

Siebenhirten/Wien bleibt am Tabellenführer dran

Nach der empfindlichen Schlappe steckt Mödling weiter im Schlamassel. Der Gastgeber musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der VfB Mödling insgesamt auch nur drei Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SC Siebenhirten/Wien hat die Krise von Mödling verschärft. Der VfB Mödling musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Siebenhirten/Wien konnte sich gegen Mödling auf eine sattelfeste Defensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SC Siebenhirten/Wien ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Siebenhirten/Wien knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SC Siebenhirten/Wien acht Siege, fünf Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Siebenhirten/Wien seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

Der VfB Mödling ist am Freitag auf Stippvisite bei der SG Hinterbrühl/Gießhübl. Der SC Siebenhirten/Wien ist am Sonntag (18:00 Uhr) beim SC Münchendorf zu Gast.

2. Klasse Ost-Mitte: VfB Mödling – SC Siebenhirten/Wien, 0:4 (0:2)

88 Fabien Damboeck 0:4

86 Eigentor durch Eduard Abramov 0:3

40 Muadh Berisha 0:2

30 Samet Haziri 0:1

