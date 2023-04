Lanzendorf beendet gegen Ebergassing die Negativserie

Details Sonntag, 02. April 2023 00:18

2. Klasse Ost-Mitte: Lanzendorf kam am Samstag vor etwa 50 Fußballfans zu einem 3:1-Erfolg gegen Ebergassing. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Lanzendorf die Nase vorn. Im Hinspiel hatte der SC Ebergassing mit 3:1 die Oberhand behalten.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Lanzendorf bereits in Front. Ensar Akalin markierte in der vierten Minute die Führung. Ebergassing glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den SC Lanzendorf in die Kabinen. Srdjan Savic beseitigte mit seinen Toren (76./88.) die letzten Zweifel am ersten Saisonsieg von Lanzendorf. Dominik Schulak schoss die Kugel noch zum 1:3 für den SC Ebergassing über die Linie (89.). Am Schluss gewann der SC Lanzendorf gegen den Gast.

Endlich! Erster Saisonsieg

Im Tableau hatte der Sieg von Lanzendorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 14. Die Gastgeber fuhren nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Begegnungen holte der SC Lanzendorf insgesamt nur vier Zähler.

In der Defensivabteilung von Ebergassing knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. In der Defensive drückt der Schuh beim SC Ebergassing, was in den 51 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Nun musste sich Ebergassing schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SC Ebergassing überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Freitag trifft Lanzendorf auf die Reserve des SC Brunn/Geb, Ebergassing spielt tags darauf gegen den SV Zwölfaxing.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Lanzendorf – SC Ebergassing, 3:1 (1:0)

89 Dominik Schulak 3:1

88 Srdjan Savic 3:0

76 Srdjan Savic 2:0

4 Ensar Akalin 1:0

