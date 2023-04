Brunn/Geb. gewinnt nur knapp gegen Lanzendorf

Details Samstag, 08. April 2023 00:24

2. Klasse Ost-Mitte: Die Reserve von Brunn/Geb. und Lanzendorf lieferten sich vor nur 25 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Der SC Lanzendorf erlitt gegen den SC Brunn/Geb. II erwartungsgemäß eine Niederlage. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 1:1 voneinander getrennt hatte.

Brunn/Geb. II ging durch Christoph Lorinson in der elften Minute in Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. In der 56. Minute brachte Davor Krzanovic den Ball im Netz des SC Brunn/Geb. II unter und glich zum 1:1 aus. Das Tabellenschlusslicht schockt die Heimelf weiter. Srdjan Savic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für Lanzendorf ein (62.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Andreas Janik den Ausgleich (64.). Lorinson schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (66.). Zente Fönjedi sorgte mit dem 4:2 (71.) für die Vorentscheidung. Tuncay Erbek verkürzte für den SC Lanzendorf später in der 83. Minute auf 3:4. Schließlich sprang für Brunn/Geb. II gegen Lanzendorf ein Dreier heraus.

Arbeitssieg für Brunn/Geb.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition des SC Brunn/Geb. II aus und brachte eine Verbesserung auf Platz vier ein. Die bisherige Spielzeit des Gastgebers ist weiter von Erfolg gekrönt. Brunn/Geb. II verbuchte insgesamt neun Siege und drei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. Seit fünf Begegnungen hat der SC Brunn/Geb. II das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Der SC Lanzendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. 18:54 – das Torverhältnis von Lanzendorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur einem Sieg und drei Unentschieden sind die Aussichten des SC Lanzendorf alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Lanzendorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nächster Prüfstein für Brunn/Geb. II ist der SV Zwölfaxing (Freitag, 20:00 Uhr). Der SC Lanzendorf misst sich am selben Tag mit dem SC Siebenhirten/Wien (19:30 Uhr).

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – SC Lanzendorf, 4:3 (1:0)

83 Tuncay Erbek 4:3

71 Zente Foenyedi 4:2

66 Christoph Lorinson 3:2

64 Andreas Janik 2:2

62 Srdjan Savic 1:2

56 Davor Krzanovic 1:1

11 Christoph Lorinson 1:0

