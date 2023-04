ASK Eichkogel verliert Spitzenspiel gegen Ebreichsdorf II

Details Sonntag, 09. April 2023 00:13

2. Klasse Ost-Mitte: Für den ASK Eichkogel gab es in der Partie gegen die Zweitvertretung des ASK Ebreichsdorf, an deren Ende vor 120 Zuschauern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der ASK Eichkogel hatte einen klaren 4:1-Sieg gefeiert.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Ebreichsdorf II bereits in Front. Lorenz Keinrath markierte in der zweiten Minute die Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Mert Bahcivan den Vorsprung des Gasts. Keine 26 Minuten waren gespielt, da musste Martin Koller von Eichkogel den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Die Hintermannschaft der Heimmannschaft ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In Unterzahl kamen die Heimischen aber nochmal heran. Timur Music schlug doppelt zu und glich damit für den ASK Eichkogel aus (79., Elfmeter/84.). In Minute 83 musste Gäste-Trainer Eldar Topic mit Gelb-Rot (Kritik) vom Platz. Doch die Gäste konnten nochmal kontern. Benjamin Supper schoss für den ASK Ebreichsdorf II in der 85. Minute das dritte Tor. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Gurur Veltan für einen weiteren Treffer sorgte (96.). Letzten Endes holte der ASK Ebreichsdorf II gegen den ASK Eichkogel drei Zähler.

Turbulente Schlussphase mit besserem Ende für Ebreichsdorf II

61 Tore – mehr Treffer als Ebreichsdorf II erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Ost-Mitte. Seit zwölf Begegnungen hat der ASK Ebreichsdorf II das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Mit diesem Sieg zog Ebreichsdorf II an Eichkogel vorbei auf Platz zwei. Der ASK Eichkogel fiel auf die vierte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Nächster Prüfstein für den ASK Eichkogel ist die SG Hinterbrühl/Gießhübl (Samstag, 19:30 Uhr). Der ASK Ebreichsdorf II misst sich am selben Tag mit dem SC Achau (18:00 Uhr).

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Eichkogel – ASK Ebreichsdorf II, 2:4 (0:2)

96 Gurur Veltan 2:4

85 Benjamin Supper 2:3

84 Timur Music 2:2

79 Timur Music 1:2

11 Mert Bahcivan 0:2

2 Lorenz Keinrath 0:1

