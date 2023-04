Laxenburg beendet beim SC Brunn/Geb. II Sieglos-Serie

Details Samstag, 22. April 2023 00:18

2. Klasse Ost-Mitte: Im Spiel der Zweitvertretung von Brunn/Geb. gegen Laxenburg gab es vor 50 Fußballfans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich dem FC Laxenburg beugen mussten. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Laxenburg gegen den SC Brunn/Geb. II mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Brunn/Geb. II geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Alexander Leitner das schnelle 1:0 für den FC Laxenburg erzielte. Die Gäste ließen nicht locker. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Dominic Zapletal den Vorsprung von Laxenburg auf 2:0. Nico Volny verkürzte für den SC Brunn/Geb. II später in der 21. Minute auf 1:2. Doch Laxenburg stellte den zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Das 3:1 für den FC Laxenburg stellte erneut Zapletal sicher. In der 26. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Die Gastgeber versuchten nochmals ran zu kommen, doch der Anschlusstreffer kam zu spät. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andreas Janik für den Treffer zum 2:3 sorgte (94.). Am Ende verbuchte Laxenburg gegen Brunn/Geb. II einen Sieg.

Laxenburg feiert Saisonsieg Nummer sechs

Trotz der Schlappe behält der SC Brunn/Geb. II den sechsten Tabellenplatz bei. Neun Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die Lage von Brunn/Geb. II bleibt angespannt. Gegen den FC Laxenburg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Für Laxenburg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. In dieser Saison sammelte der FC Laxenburg bisher sechs Siege und kassierte elf Niederlagen. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Laxenburg endlich wieder einmal drei Punkte.

Nächster Prüfstein für den SC Brunn/Geb. II ist die Reserve des ASK Ebreichsdorf (Samstag, 18:00 Uhr). Der FC Laxenburg misst sich am selben Tag mit dem SC Siebenhirten/Wien (14:30 Uhr).

2. Klasse Ost-Mitte: SC Brunn/Geb. II – FC Laxenburg, 2:3 (1:3)

94 Andreas Janik 2:3

26 Dominic Zapletal 1:3

21 Nico Volny 1:2

12 Dominic Zapletal 0:2

10 Alexander Leitner 0:1

