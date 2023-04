Nackenschlag für Mitterndorf beim ASK Eichkogel

Details Sonntag, 23. April 2023 00:29

2. Klasse Ost-mitte: Der SV Mitterndorf steckte gegen den ASK Eichkogel vor fast 180 Zuschauern eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Der ASK Eichkogel ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Mitterndorf einen klaren Erfolg. Eichkogel war im Hinspiel gegen den SV Mitterndorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 6:1-Sieg eingefahren.

Das Abtasten war nur in den ersten Minuten ein Mittel der beiden Teams. Timur Music brachte den ASK Eichkogel in der 13. Minute in Front. Wieder eine gute Viertelstunde später erhöhten die Heimischen. Für das 2:0 der Gastgeber zeichnete Kevin Seidl verantwortlich (29.). Die Hintermannschaft von Mitterndorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Der beruhigende Vorsprung der Heimelf hielt lange. Seidl besorgte erst in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für den ASK Eichkogel (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte Eichkogel am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Mitterndorf.

Eichkogel bleibt voll im Rennen um den Titel

Der Sieg über Mitterndorf, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den ASK Eichkogel von Höherem träumen. Der ASK Eichkogel präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 60 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Eichkogel. Die bisherige Spielzeit des ASK Eichkogel ist weiter von Erfolg gekrönt. Der ASK Eichkogel verbuchte insgesamt elf Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief Eichkogel konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der SV Mitterndorf führt mit 24 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, drei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Mitterndorf bleibt angespannt. Gegen den ASK Eichkogel kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Kommenden Dienstag (19:30 Uhr) tritt der ASK Eichkogel bei der SG Hinterbrühl/Gießhübl an. Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) bekommt der SV Mitterndorf Besuch vom SC Achau.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Eichkogel – SV Mitterndorf, 3:0 (2:0)

79 Kevin Seidl 3:0

29 Kevin Seidl 2:0

13 Timur Music 1:0

