Siebenhirten/W. lässt beim FC Laxenburg Punkte liegen

Details Sonntag, 30. April 2023 00:11

2. Klasse Ost-Mitte: Der SC Siebenhirten/Wien, als Siegesanwärter beim FC Laxenburg angetreten, musste sich am Samstag vor 50 Besuchern mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von Siebenhirten/Wien, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Das enge Hinspiel hatte der Gast durch ein 1:0 siegreich gestaltet.

Laxenburg geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Muadh Berisha das schnelle 1:0 für den SC Siebenhirten/Wien erzielte. In Minute 29 hatte der FC Laxenburg den Ausgleich durch Fabio Strauss parat. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Die Heimelf schockte den vermeintlichen Favoriten und Olaiya Ezekiel erzielte für Laxenburg die 2:1-Führung. In der 78. Minute brachte David Steinwender den Ball im Netz der Heimmannschaft unter und rettete somit noch einen Punkt. Am Ende stand es zwischen dem FC Laxenburg und Siebenhirten/Wien pari.

Siebenhirten/W. verpasst den Anschluss zur Spitze

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von Laxenburg derzeit nicht. Der FC Laxenburg verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und elf Niederlagen. Vom Glück verfolgt war Laxenburg in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Mit 36 Punkten auf der Habenseite steht der SC Siebenhirten/Wien derzeit auf dem fünften Rang. Nur zweimal gab sich Siebenhirten/Wien bisher geschlagen. Der SC Siebenhirten/Wien befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am kommenden Freitag trifft der FC Laxenburg auf den SC Münchendorf, Siebenhirten/Wien spielt tags darauf gegen die Reserve des ASK Ebreichsdorf.

2. Klasse Ost-Mitte: FC Laxenburg – SC Siebenhirten/Wien, 2:2 (1:1)

78 David Steinwender 2:2

68 Olaiya Ezekiel 2:1

29 Fabio Strauss 1:1

9 Muadh Berisha 0:1

