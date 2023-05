Siebenhirten/Wien holt in der Nachspielzeit Punkt gegen Hinterbrühl/Gießhübl

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:15

2. Klasse Ost-Mitte: Am Samstag kam der SC Siebenhirten/Wien bei der SG Hinterbrühl/Gießhübl vor 65 Besuchern nicht über ein 2:2 hinaus. Der vermeintlich leichte Gegner war die SG Hinterbrühl/Gießhübl mitnichten. Hinterbrühl/Gießhübl kam gegen Siebenhirten/Wien zu einem achtbaren Remis. Im Hinspiel war Hinterbrühl/Gießhübl bei der deutlichen 0:5-Pleite unter die Räder gekommen.

Die Abtastphase dauerte nur etwas länger als eine Viertelstunde. David Steinwender brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SC Siebenhirten/Wien über die Linie (18.). Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Für das 1:1 der SG Hinterbrühl/Gießhübl zeichnete Michael Biegler verantwortlich (49.). In die Bredouille brachte Samet Haziri Siebenhirten/Wien in der 52. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte. Die Heimelf nutzte die Überzahl zur Führung. Markus Stossier machte in der 68. Minute das 2:1 von Hinterbrühl/Gießhübl perfekt. Der Gastgeber schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, denn dem SC Siebenhirten/Wien gelang in der Nachspielzeit (91.) der Ausgleichstreffer durch Fabien Damböck. Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Remis in letzter Minute

Die SG Hinterbrühl/Gießhübl bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Hinterbrühl/Gießhübl verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen. Die SG Hinterbrühl/Gießhübl ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt Siebenhirten/Wien den fünften Platz in der Tabelle ein. Der SC Siebenhirten/Wien weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von elf Erfolgen, sieben Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Zuletzt lief es erfreulich für Siebenhirten/Wien, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Freitag trifft Hinterbrühl/Gießhübl auf den SC Münchendorf, der SC Siebenhirten/Wien spielt tags zuvor gegen den SV Mitterndorf.

2. Klasse Ost-Mitte: SG Hinterbrühl/Gießhübl – SC Siebenhirten/Wien, 2:2 (0:1)

91 Fabien Damboeck 2:2

68 Markus Stossier 2:1

49 Michael Biegler 1:1

18 David Steinwender 0:1

