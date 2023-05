Zwölfaxing macht es beim VfB Mödling zweistellig

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:05

2. Klasse Ost-Mitte: Mödling präsentierte sich gegen Zwölfaxing in einer desaströsen Verfassung und verlor vor 20 Besuchern mit 0:10. Der SV Zwölfaxing setzte sich standesgemäß gegen den VfB Mödling durch. Zwölfaxing war im Hinspiel gegen Mödling in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

Der SV Zwölfaxing erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Szymon Handzel traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bernd Kovacs versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (25.). Dominic Kreitmeier baute den Vorsprung von Zwölfaxing in der 32. Minute aus. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute Zwölfaxings Mustafa Cetinyürek die Führung (43.) auf 4:0 aus. Der SV Zwölfaxing gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Handzel gelang ein Doppelpack (47./48.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Zwölfaxing legte in der 51. Minute zum 7:0 durch Mustafa Cetinyürek nach. Das 8:0 für den SV Zwölfaxing stellte wieder Handzel sicher. In der 70. Minute traf er zum vierten Mal während der Partie. Gewissheit, dass der Sieger der Begegnung nur einer sein würde, gab es in der 85. Minute, als Ajdin Kastrati vom VfB Mödling mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen wurde. Christopher Kreitmeier stellte schließlich in der 86. Minute den 10:0-Sieg für Zwölfaxing sicher. Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Referees. Der SV Zwölfaxing ließ dabei keine Gelegenheit aus, Mödling vorzuführen, und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

Zwölfaxing im Torrausch

99 Tore kassierte der VfB Mödling bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Ost-Mitte. Trotz der Niederlage belegt das Heimteam weiterhin den 13. Tabellenplatz. Im Sturm von Mödling stimmt es ganz und gar nicht: 26 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten des VfB Mödling alles andere als positiv.

Zwölfaxing machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Die Offensive des SV Zwölfaxing in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Mödling war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 86-mal schlugen die Angreifer von Zwölfaxing in dieser Spielzeit zu. Der SV Zwölfaxing sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Zwölfaxing wandert mit nun 47 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des VfB Mödling gegenwärtig trist aussieht.

Am kommenden Sonntag trifft Mödling auf den SC Ebergassing, der SV Zwölfaxing spielt tags darauf gegen den FC Laxenburg.

2. Klasse Ost-Mitte: VfB Mödling – SV Zwölfaxing, 0:10 (0:4)

86 Christopher Kreitmeier 0:10

75 Bernd Kovacs 0:9

70 Szymon Handzel 0:8

51 Mustafa Cetinyuerek 0:7

48 Szymon Handzel 0:6

47 Szymon Handzel 0:5

43 Mustafa Cetinyuerek 0:4

32 Dominic Kreitmeier 0:3

25 Bernd Kovacs 0:2

6 Szymon Handzel 0:1

