Der ASK Ebreichsdorf II zerlegt Lanzendorf

2. Klasse Ost-Mitte: Für den SC Lanzendorf endete das Spiel bei der Zweitvertretung des ASK Ebreichsdorf vor über 100 Zuschauern im Debakel. Schlussendlich trat Lanzendorf mit einer 0:12-Niederlage im Gepäck den Heimweg an. An der Favoritenstellung ließ Ebreichsdorf II keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SC Lanzendorf einen Sieg davon. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das der ASK Ebreichsdorf II letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Front. Amel Sistek markierte in der ersten Minute die Führung. Ebreichsdorf II machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Benjamin Supper (3.). Gurur Veltan brachte den ASK Ebreichsdorf II in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (11.). Ebreichsdorf II baute die Führung aus, indem Sistek zwei Treffer nachlegte (15./20.). Ebreichsdorf II gelang in der 21. Spielminute der sechsten Tagestreffer durch Emir Han Özdemir. Veltan gelang ein Doppelpack (32./36.), mit dem er das Ergebnis auf 8:0 hochschraubte. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Sistek seine Chance und schoss das 9:0 (44.) für den ASK Ebreichsdorf II. Ebreichsdorf II schraubte das Ergebnis in der 45. Minute mit dem 10:0 durch Özdemir in die Höhe. Der ASK Ebreichsdorf II dominierte Lanzendorf in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Gast gleich einen katastrophalen Rückstand ein. Ebreichsdorfs Özdemir überwand den gegnerischen Schlussmann zum 11:0 (80.). Sistek gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ASK Ebreichsdorf II (89.). Als der Referee das Spiel schließlich beendete, war die blamable Niederlage des SC Lanzendorf besiegelt.

Entscheidung schon vor der Pause

Ebreichsdorf II hat nach dem souveränen Erfolg über Lanzendorf weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit beeindruckenden 91 Treffern stellt der ASK Ebreichsdorf II den besten Angriff der 2. Klasse Ost-Mitte. Nur viermal gab sich Ebreichsdorf II bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist der ASK Ebreichsdorf II so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Trotz der Schlappe behält der SC Lanzendorf den zwölften Tabellenplatz bei. Lanzendorf kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Nächster Prüfstein für Ebreichsdorf II ist auf gegnerischer Anlage der SV Zwölfaxing (Freitag, 20:00 Uhr). Der SC Lanzendorf misst sich am gleichen Tag mit der SG Hinterbrühl/Gießhübl.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Ebreichsdorf II – SC Lanzendorf, 12:0 (10:0)

89 Amel Sistek 12:0

80 Yasin Comak 11:0

45 Emir Han Oezdemir 10:0

44 Amel Sistek 9:0

36 Gurur Veltan 8:0

32 Gurur Veltan 7:0

21 Emir Han Oezdemir 6:0

20 Amel Sistek 5:0

15 Amel Sistek 4:0

11 Gurur Veltan 3:0

3 Benjamin Supper 2:0

1 Amel Sistek 1:0

