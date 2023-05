Turka rettet ASK Eichkogel einen Punkt gegen Siebenhirten/Wien

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:05

2. Klasse Ost-Mitte: Im Spiel des ASK Eichkogel gegen Siebenhirten/Wien gab es vor 120 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte der SC Siebenhirten/Wien mit 1:0 die Oberhand behalten.

Eichkogel erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Kliton Turka traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der Gastgeber bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Siebenhirten/Wien bereits der Ausgleich durch Fabien Damböck gelang (12.). Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Thomas Geosits aufseiten des ASK Eichkogel das 2:1 (43.). Zur Pause wusste der ASK Eichkogel eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Muadh Berisha schockte Eichkogel und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SC Siebenhirten/Wien (52./72.). In der 76. Minute sicherte Turka seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand es zwischen dem ASK Eichkogel und Siebenhirten/Wien pari.

Eichkogel verteidigt Platz vier

Kurz vor Saisonende steht der ASK Eichkogel mit 45 Punkten auf Platz vier. Mit beeindruckenden 94 Treffern stellt Eichkogel den besten Angriff der 2. Klasse Ost-Mitte. Der ASK Eichkogel verbuchte insgesamt 14 Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim ASK Eichkogel noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der SC Siebenhirten/Wien befindet sich mit 41 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf Rang fünf in der Tabelle. Nur viermal gab sich der Gast bisher geschlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Siebenhirten/Wien. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon vier Spiele zurück.

Am kommenden Freitag tritt Eichkogel beim SC Münchendorf an, während der SC Siebenhirten/Wien einen Tag später den SC Achau empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: ASK Eichkogel – SC Siebenhirten/Wien, 3:3 (2:1)

76 Kliton Turka 3:3

72 Muadh Berisha 2:3

52 Muadh Berisha 2:2

43 Thomas Geosits 2:1

12 Fabien Damboeck 1:1

6 Kliton Turka 1:0

