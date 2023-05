Doppelpack: Hainzl sichert Mitterndorf den Sieg über Münchendorf

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:07

2. Klasse Ost-Mitte: Der SV Mitterndorf kam am Samstag vor 85 Fans zu einem 3:1-Erfolg gegen den SC Münchendorf. Auf dem Papier ging Mitterndorf als Favorit ins Spiel gegen den Münchendorf – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel wurde der SC Münchendorf mit 2:6 abgeschossen.

Pascal Ajdnik brachte den SV Mitterndorf in der 21. Spielminute in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (44.) baute Lukas Hainzl die Führung der Heimmannschaft auf 2:0 aus. Mit der Führung für Mitterndorf ging es in die Halbzeitpause. Den besseren Start in den zweiten Durchgang erwischten die Gäste. Konstantin Filek traf zum 1:2 zugunsten des Münchendorf (47.). Doch nur zwei Minuten später war die aufkeimende Hoffnung auf Punkte wieder dahin. Hainzl schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.). Mit dem Ende der Spielzeit strich der SV Mitterndorf gegen den SC Münchendorf die volle Ausbeute ein.

Hainzl sichert drei Punkte

Trotz des Sieges bleibt Mitterndorf auf Platz acht. Der SV Mitterndorf verbuchte insgesamt zehn Siege, drei Remis und acht Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Mitterndorf, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der Münchendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende stehen die Gäste mit 23 Punkten auf Platz zehn. 42:89 – das Torverhältnis des SC Münchendorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich der Münchendorf schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten fünf Begegnungen holte der SC Münchendorf insgesamt nur drei Zähler.

Am kommenden Samstag trifft der SV Mitterndorf auf den SC Moosbrunn, der Münchendorf spielt tags zuvor gegen den ASK Eichkogel.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Mitterndorf – SC Münchendorf, 3:1 (2:0)

49 Lukas Hainzl 3:1

47 Konstantin Filek 2:1

44 Lukas Hainzl 2:0

21 Pascal Ajdnik 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei