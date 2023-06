ASK Eichkogel gegen Münchendorf im Torrausch

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:05

2. Klasse Ost-Mitte: Der ASK Eichkogel erteilte dem SC Münchendorf eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für den ASK Eichkogel. Die Überraschung blieb aus: Gegen Eichkogel kassierte der Münchendorf vor 90 Fans eine deutliche Niederlage. Der ASK Eichkogel war im Hinspiel gegen den SC Münchendorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 10:3-Sieg eingefahren.

Timur Music trug sich in der 18. Spielminute in die Torschützenliste ein. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Richard Neubauer schnürte einen Doppelpack (26./44.), sodass der ASK Eichkogel fortan mit 3:0 führte. Die Gäste hatten die Chancen genutzt und blickten zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Für den nächsten Erfolgsmoment von Eichkogel sorgte Thomas Geosits (47.), ehe Moritz Huber das 5:0 markierte (60.). Fabian Holzer erzielte in der 67. Minute den Ehrentreffer für den Münchendorf. Eigentlich war die Heimmannschaft schon geschlagen, als Mathias Kern das Leder zum 1:6 über die Linie beförderte (68.). Schlussendlich setzte sich der ASK Eichkogel mit sechs Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

100. Saisontor! Eichkogel sichert Platz vier ab

Trotz der Niederlage belegt der SC Münchendorf weiterhin den zehnten Tabellenplatz. 43:95 – das Torverhältnis des Münchendorf spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nun musste sich der SC Münchendorf schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim Münchendorf. Von 15 möglichen Zählern holte man nur drei.

Mit 48 gesammelten Zählern hat der ASK Eichkogel den vierten Platz im Klassement inne. 100 Tore – mehr Treffer als Eichkogel erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Ost-Mitte. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der ASK Eichkogel noch Luft nach oben.

Während der SC Münchendorf am Donnerstag, den 08.06.2023 (18:30 Uhr) beim SC Achau gastiert, steht für den ASK Eichkogel zwei Tage später (17:30 Uhr) vor heimischer Kulisse ein Schlagabtausch mit dem SC Moosbrunn auf der Agenda.

2. Klasse Ost-Mitte: SC Münchendorf – ASK Eichkogel, 1:6 (0:3)

68 Mathias Kern 1:6

67 Fabian Holzer 1:5

60 Moritz Huber 0:5

47 Thomas Geosits 0:4

44 Richard Neubauer 0:3

26 Richard Neubauer 0:2

18 Timur Music 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei