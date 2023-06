Big Points: Triumph von Zwölfaxing gegen Ebreichsdorf II

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:02

2. Klasse Ost-Mitte: Der SV Zwölfaxing gewann das Freitagsspiel gegen die Zweitvertretung des ASK Ebreichsdorf vor 70 Besuchern mit 2:1. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte Ebreichsdorf II denkbar knapp beim 4:3 die Oberhand behalten.

Zwölfaxing geriet in der neunten Minute durch einen Treffer von Emir Han Özdemir ins Hintertreffen. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Schiedsrichter die Akteure in die Pause. Kurz nach der Pause konnten die Gastgeber aber antworten. Marvin Muck witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den SV Zwölfaxing ein (50.). Nur wenige Sekunden später gelang der Doppelschlag. Szymon Handzel versenkte die Kugel zum 2:1 (51.). In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Natapong Prompa von Zwölfaxing musste vorzeitig zum Duschen (88.). In den 90 Minuten war das Heimteam im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der ASK Ebreichsdorf II und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.

Jetzt blickt alles nach Siebenhirten zum Duell mit dem SC Achau

Der SV Zwölfaxing sprang mit diesem Erfolg auf den zweiten Platz. Mit 91 geschossenen Toren gehört Zwölfaxing offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Ost-Mitte. Den SV Zwölfaxing scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Durch diese Niederlage fällt Ebreichsdorf II in der Tabelle auf Platz drei zurück. Die gute Bilanz des Gasts hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der ASK Ebreichsdorf II bisher 16 Siege, drei Remis und fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Zwölfaxing ist auf gegnerischer Anlage die SG Hinterbrühl/Gießhübl (Samstag, 19:30 Uhr). Tags zuvor misst sich Ebreichsdorf II mit dem FC Laxenburg.

2. Klasse Ost-Mitte: SV Zwölfaxing – ASK Ebreichsdorf II, 2:1 (0:1)

51 Szymon Handzel 2:1

50 Marvin Muck 1:1

9 Emir Han Oezdemir 0:1

