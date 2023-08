ASK Eichkogel siegt gegen Hinterbrühl/Gießhübl

Details Samstag, 12. August 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Das erste Spiel der neuen Saison bestritten die SG Hinterbrühl/Gießhübl und der ASK Eichkogel. Für die SG Hinterbrühl/Gießhübl gab es in der Heimpartie gegen den ASK Eichkogel, an deren Ende vor rund 100 Zuschauern eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen.

Der ASK Eichkogel erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Kevin Seidl traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Andre Konrad (8.) auf 2:0. Wenige Minuten später verkürzte Hinterbrühl/Gießhübl auf 1:2 (11.) und Christopher Hülsmann drehte jubelnd ab. In Minute 24 hatte das Heimteam den Ausgleich parat. Wieder war es Hülsmann, der sich als Torschütze feiern ließ. Der Treffer zum 3:2 sicherte Eichkogel nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Konrad in diesem Spiel (27.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schoss der ASK Eichkogel durch Jan Michetschläger einen weiteren Treffer (43.).

Keine Tore mehr nach der Pause

Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Am Freitag, den 18.08.2023 (19:30 Uhr) steht für die SG Hinterbrühl/Gießhübl eine Auswärtsaufgabe gegen die Zweitvertretung des SC Brunn/Geb. an. Der ASK Eichkogel tritt einen Tag später daheim gegen den VfB Mödling an.

2. Klasse Ost-Mitte: SG Hinterbrühl/Gießhübl – ASK Eichkogel, 2:4 (2:4)

43 Jan Michetschlaeger 2:4

27 Andre Konrad 2:3

24 Christopher Huelsmann 2:2

11 Christopher Huelsmann 1:2

8 Andre Konrad 0:2

6 Kevin Seidl 0:1

