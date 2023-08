Traumstart für Laxenburg gegen Moosbrunn

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

2. Klasse Ost-Mitte: Auch in Laxenburg rollt wieder der Ball und die neue Saison hat begonnen. Rund 70 Zuschauer wollten sich den Auftakt nicht entgehen lassen. Der SC Moosbrunn kam gegen den FC Laxenburg mit 0:5 unter die Räder.

Eine gute halbe Stunde lang blieb das Spiel offen und die Null auf beiden Seiten bestehen. Laxenburg ging dann in Minute 31 durch Omar Elkabash in Führung. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Alexander Leitner das 2:0 nach (41.). Mit der Führung für den FC Laxenburg ging es in die Kabine.

Klare Angelegenheit

Neun Minuten nach dem Seitenwechsel jubelte Marcel Walla. Mit dem 3:0 für die Heimmannschaft war das Spiel eigentlich schon entschieden (54.). Für das 4:0 von Laxenburg sorgte wieder Alexander Leitner, der in Minute 61 zur Stelle war. Der FC Laxenburg baute den Vorsprung in der 77. Minute zum 5:0 durch Nico Schindler aus. Schließlich feierte Laxenburg gegen Moosbrunn am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Am kommenden Samstag tritt der FC Laxenburg beim SC Achau an, während der SC Moosbrunn einen Tag zuvor den SV Mitterndorf empfängt.

2. Klasse Ost-Mitte: FC Laxenburg – SC Moosbrunn, 5:0 (2:0)

77 Nico Schindler 5:0

61 Alexander Leitner 4:0

54 Marcel Walla 3:0

41 Alexander Leitner 2:0

31 Omar Elkabash 1:0

