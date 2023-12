ASK Kleinneusiedl: Wollen uns den Titel nicht mehr nehmen lassen!

Details Dienstag, 12. Dezember 2023 19:23

Der ASK Kleinneusiedl hat sich in der 2. Klasse Ost den Herbstmeistertitel gesichert. Ungeschlagen und mit nur zwei Remis steht man einen Punkt vor dem Konkurrenten aus Fischamend. Nur gegen Fischamend und Au/L. musste man sich mit einem Unentschieden begnügen. Trainer Martin Karner sprach mit Ligaportal über das Erfolgsgeheimnis, die geplanten Transfers und die Pläne des ASK Kleinneusiedl. Worauf es dabei in der Winterpause und der Vorbereitung auf die Rückrunde ankommt, verriet er im Interview.

Ungeschlagen Herbstmeister zu werden ist sicher zufriedenstellend. Was war das Erfolgsrezept des ASK Kleinneusiedl?

Trainer Martin Karner: „Wir haben bereits im Frühjahr 2023 damit begonnen die defensive zu stabilisieren. Im Endeffekt hat dann nur noch ein wenig Selbstvertrauen gefehlt. Wir sind im Sommer ganz gut in die Vorbereitung gestartet und haben auch hohe Siege eingefahren. In der Meisterschaft hat zu Beginn der Motor noch ein wenig gestottert, aber ab Mitte der Saison lief es dann recht gut. Wir konnten dann befreit aufspielen und die Gegner mit viel Ballbesitz dominieren können. Klar haben es uns Fischamend und Hundsheim relativ schwer gemacht, doch die Moral der Mannschaft hat gezeigt, dass wir auch diese Hürden schaffen können.“

Ist der Meistertitel jetzt auch das erklärte Ziel?

Trainer Martin Karner: „Sicher, das wollen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen. Vor der Saison hatten wir das Ziel in den nächsten zwei Jahren aufzusteigen. Erfreulich ist, dass es jetzt eben auf Anhieb so gut geklappt hat. Wir gehen sicher nicht in die Rückrunde um Zweiter zu werden.“

"Es wird ein Zweikampf mit Fischamend"

Wer kann euch da noch gefährlich werden?

Trainer Martin Karner: „Natürlich wird Fischamend noch ein Scheibchen drauf legen wollen. Hundsheim wird eher für die nächste Saison planen. Sie können uns zwar noch im Spiel weh tun, aber ich denke es wird ein Zweikampf mit Fischamend werden.“

Sind in der Winterpause Transfers geplant?

Trainer Martin Karner: „Wir haben zwei Abgänge. Mehmet Yildiz und Nikola Brcic sind nicht so oft zum Zug gekommen wie sie es sich gewünscht hätten und werden uns verlassen. Im Offensivbereich haben wir Neuzugänge geplant, da möchte ich aber noch keine Namen nennen.“

Wie schaut das Vorbereitungsprogramm im Winter aus?

Trainer Martin Karner: „Wir trainieren jetzt zweimal die Woche auf freiwilliger Basis in der Halle in Enzersdorf. Ab 22. Januar intensivieren wir das Ganze und starten dann voll mit der Vorbereitung. Wir haben Spinning-Einheiten in Schwechat geplant. Außerdem werden wir zum Boxtraining mit dem österreichischen Staatsmeister Marcos Nader gehen. Wir haben in Enzersdorf und Kleinneusiedl jeweils eine Halle und auch einen Trainingsplatz und sind so eben auch gut aufgestellt.“

Was trauen Sie dem österreichischen Team bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Trainer Martin Karner: „Ich denke wir werden uns für das Achtelfinale qualifizieren. Ich denke wir werden hinter Frankreich den zweiten Platz erreichen und die Niederlande raus kicken. Dann kommt es natürlich auf die Gegner an. Aber wir können als Außenseiter überraschen und es vielleicht sogar ins Viertelfinale schaffen.“

FotoCredits: Ligaportal.at

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.