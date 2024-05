ASK Kleinneusiedl: „So viele Eier muss man schon in der Hose haben“

2. Klasse Ost

Der ASK Kleinneusiedl hat sich mit einer starken Hinrunde sowie einer mehr als soliden Rückrunde in eine ausgezeichnete Position für die letzten Runden in der 2. Klasse Ost gebracht. Die Elf von Trainer Martin Karner steht kurz davor, sich für eine wirklich herausragende Spielzeit zu belohnen. Schon am kommenden Wochenende könnte theoretisch eine Vorentscheidung im Titelkampf fallen. Ligaportal hat die Gunst der Stunde genutzt und den erfolgreichen Coach der Kleinneusiedler zum exklusiven Talk gebeten.

Ligaportal: Herr Karner, wie fällt Ihre Einschätzung zu den sportlichen Leistungen Ihrer Mannschaft in der Rückrunde aus?

Martin Karner: Wenn man ungeschlagen ist, gibt es natürlich nur Positives zu berichten. Der Start in die Rückrunde war holprig, sage ich mal. Die ersten zwei Partien wurden erst relativ spät entschieden, obwohl wir eigentlich komplett dominant gespielt haben. Die Leichtigkeit ist dann ab der dritten Runde zurückgekommen. Herauszupicken ist natürlich das 2:2 gegen Fischamend, wo wir eigentlich die stärkere Mannschaft waren. Das war das Duell gegen den damals direkten Konkurrenten, hier sind wir 2:0 in Führung gegangen, dann haben wir leider nur 2:2 gespielt, einen späten Ausgleichstreffer bekommen, das hat sich wie eine Niederlage angefühlt, vor dem Match hätten wir das Unentschieden aber genommen. Dann haben wir weiterdominiert, negativ hervorzuheben ist sicher das 2:2 gegen Hainburg, das aber eher der guten Performance Hainburgs geschuldet war. Wir stehen ungeschlagen als Erster da, haben alle Trümpfe in der Hand.

Ligaportal: Wie kommuniziert man nun das Ganze?

Martin Karner: Wir waren Herbstmeister, natürlich will man, wenn man das schon ist, oben bleiben, das haben wir auch offen kommuniziert. Das wollen wir uns jetzt nicht mehr nehmen lassen mit fünf Punkten Vorsprung bei drei ausstehenden Spielern, ich glaube, so viele Eier muss man in der Hose haben, um das auszusprechen.

Ligaportal: Gibt es für die nächste Saison Neuigkeiten, wird man die Mannschaft zusammenhalten können?

Martin Karner: Wir werden versuchen, die Mannschaft soweit wie möglich zu halten, es wird uns wahrscheinlich nicht überall gelingen, also werden wir sicher unsere zwei, drei Abgänge haben, das werden wir mit jungen Spielern bzw. jungen Spielern aus der Umgebung kompensieren, wir versuchen natürlich auch den Altersschnitt ein bisschen zu senken.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, was erwartet euch in der nächsten Runde für eine Art von Aufgabe, was braucht es hier, um erfolgreich zu sein?

Martin Karner: Unsere Aufgabe ist es wiederum, das Spiel zu gestalten, die Ballbesitzphasen hochzuhalten, und wir versuchen, einen Dreier einzufahren. Wir hoffen, dass Hundsheim den nächsten Umfaller hat am Freitag gegen Fischamend. Wenn hier ein Unentschieden oder eine Niederlage herausschaut, könnten wir schon am Samstag beim Sportlerfest zuhause den Meistertitel fixieren, das wäre unser Wunschszenario.

